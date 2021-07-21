Kaçan kurbanlığın peşinden giden Tıp Fakültesi Öğrencisi Onur Eker kayboldu

100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Arama- kurtarma ekipleri dün saat 15.00'ten itibaren arama çalışması başlattı. Gece geç saatlere kadar yapılan aramalarda Onur Eker bulunamadı. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden arama çalışması başlatıldı. Havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone da kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen Onur'un izine rastlanmadı. Bu öğleden sonra özel harekat ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sürüyor.

'KOYUNUN PEŞİNDEN GİTTİ'

Dede Zühtü Erdoğan, kurbanlık koyunu kesmek için çıkardıklarında ellerinden kaçtığını anlatarak, "Koyun önce köyün içine girdi. Biz de Onur'la peşine düştük. Ondan sonra ben arabayla takip ettim. Onur da bindi arabaya; fakat hayvan yoldan çıktı ve dağa kaçtı. Onur da koyunun peşine gitti. Ben de onları takip ettim. Fakat daha sonra kaybettim. Helikopter geldi, termal kamera ve dronelarla 100 kişilik arama- kurtarma ekibi arıyor" dedi.