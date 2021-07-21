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    • Yaşam
    • 21.07.2021 23:01
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    • 21.07.2021 23:01
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    Barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü

    Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü. Katil evladın geçtiğimiz yıllarda yine annesini öldürmeye kalkıştığı öğrenildi. Haberin detayları...

    İHA
    Barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü

    Olay, Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan R. (36)., 65 yaşındaki annesi Şadiye R.'nin boğazını keserek öldürdü. Yaşlı kadından haber alamayan komşuları eve girdiklerinde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren jandarma ekipleri, öldürülen yaşlı kadının üzerine yorganlar örtüldüğünü belirledi. Evlat kurbanı olan yaşlı kadının, gece saatlerinde oğlu Gökhan R. ile tartışma yaşadıkları öğrenildi.

    Ayrıca cinayet zanlısı Gökhan R.'nin geçtiğimiz yıllarda yine annesini öldürmeye kalkıştığı Şadiye R.'nin komşuları tarafından son anda kurtarıldığı belirtildi. Jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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