Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 21 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;

Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Meryem ile Coşkun Aktaş'ın prensesi Feyza...



Tuğba ile Mehmet Telli'nin yavruları Alptuğ ve Aybars..

Büşra ile Bahadır Türe'nin yavruları Beren Türe...

Nesrin ile Hakan Cevizci'nin güzeli Meryem Cevizci...