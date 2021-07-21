Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.07.2021 05:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2021 05:12
    ABONE OL

    Bolu'da ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı: Sürücüsü ağır yaralı

    Bolu'da, kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarındaki ağaca çarpan ve ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü Ekrem Tekin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan Tekin, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı

    Kaza, saat 23.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Ekrem Tekin yönetimindeki 34 LJT 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalı kenarındaki ağaca çarptı.

    Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.



    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.




    Otomobilde sıkışan sürücüye 112 Acil ekipleri tarafından yaşam destek ünitesi bağlandı. İkiye katlanan araçtaki sürücüyü kurtarmak için ağaç ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından kesildi.
        Galatasaray farklı mağlup!
        Haberler Yaşam Bolu'da ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı: Sürücüsü ağır yaralı