Konya'nın Ereğli ilçesinde feci kaza! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Ereğli istikametine seyreden S.T. (27) idaresindeki 31 AFT 306 plakalı minibüs, Ereğli-Adana kara yolunun 35. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü S.T. ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.







Araçtakilerin mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Şanlıurfa'dan Ereğli'nin Kutören Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.

Kazanın minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.



