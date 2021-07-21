Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.07.2021 05:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2021 05:06
    ABONE OL

    Konya'nın Ereğli ilçesinde feci kaza! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

    Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kazanın minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

    AA
    Konya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

    Ereğli istikametine seyreden S.T. (27) idaresindeki 31 AFT 306 plakalı minibüs, Ereğli-Adana kara yolunun 35. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü S.T. ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

    Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



    Araçtakilerin mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Şanlıurfa'dan Ereğli'nin Kutören Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.

    Kazanın minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Galatasaray farklı mağlup!
    Haberler Yaşam Konya'nın Ereğli ilçesinde feci kaza! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı