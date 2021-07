Başta Çeşme olmak üzere, Bodrum ve Antalya'da büyük yatırımlar yapmış olan Sabahattin Seven, Türkiye'nin dört bir yanına yatırımlara devam edeceğini ifade etti.



Bu sene Çeşme'nin çok hareketli olduğunu, bu kalabalığı özlediğini ifade etti. Yatırımlarını genişletmek istediğini söyleyen Sabahattin Seven, "Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için bu ülkeyi seven bir vatandaş olarak elimden geleni yapacağım" dedi.