İstanbullular Kurban Bayramı'nda halk plajına akın etti
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbullular şehir dışına akın etti. Şehirdeki sakinlik ve boşluk trafiğe yansırken megakentte kalanlar ise sıcak havada serinlemek için halk plajlarına gitti. Şehirde kalan İstanbulluların tercihi ise Florya'daki halk plajı oldu.
20.07.2021 15:35
- Son Güncelleme: 20.07.2021 15:35
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların sona ermesi ve dokuz günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar sahil bölgelerinin memleketlerinin yolunu tuttu.