Vav TV İzle

İstanbullular Kurban Bayramı'nda halk plajına akın etti

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbullular şehir dışına akın etti. Şehirdeki sakinlik ve boşluk trafiğe yansırken megakentte kalanlar ise sıcak havada serinlemek için halk plajlarına gitti. Şehirde kalan İstanbulluların tercihi ise Florya'daki halk plajı oldu.

20.07.2021 15:35 - Son Güncelleme: 20.07.2021 15:35
İstanbullular Kurban Bayramı'nda halk plajına akın etti

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların sona ermesi ve dokuz günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar sahil bölgelerinin memleketlerinin yolunu tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbullular Kurban Bayramı'nda halk plajına akın etti

İstanbul'da bu göçten nasibini aldı. Kentin büyük bir kısmı şehir dışına çıktı.

İstanbullular Kurban Bayramı'nda halk plajına akın etti

İstanbul'daki sakinlik özellikle trafikte gözle görülür bir şekilde hissedildi.

İstanbullular Kurban Bayramı'nda halk plajına akın etti

İstanbul'da kalanlar ise kentin sayfiye noktalarını tercih etti.

İstanbullular Kurban Bayramı'nda halk plajına akın etti

O lokasyonlardan biri fe Florya.