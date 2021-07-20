Kurban eti nasıl tüketilmeli? Uzman isimden dikkat çeken uyarı

Et, içerdiği demir, çinko, selenyum, kalsiyum, manganez ve sodyum gibi minareller ile A, E ve B vitaminleri açısından oldukça zengindir ve sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahiptir. Ama et tüketirken bu vitamin ve minerallerden maksimum seviyede yararlanmak, bunun yanında da sindirim sistemimize zarar vermemek için dikkat etmemiz gerekenler var. Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin sağlığa yararlı olacak şekilde hazırlanması, saklanması ve pişirilmesi konusundaki önemli bilgileri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Battal Altun paylaştı.
Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte kırmızı ette bulunan tüm yararlı öğelerin vücudumuz tarafından en uygun şekilde emilmesi ve sindirim problemlerine yol açmaması için kesilen etin hazırlanması, saklanması ve tüketimi konusunda bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Kurban etinin aynı gün tüketilmesi etten yarar değil, zarar görmemize neden oluyor.
BAŞKA YAĞ EKLEMEYİN
- Kurban eti, kesildikten sonra en az 24 saat süre ile buzdolabında dinlendirilmeli ve sonrasında tüketilmelidir. Kurban etinin kesildiği gün tüketilmesi etin sert olmasına ve zor sindirilmesine, hazımsızlığa neden olur. Yeteri kadar dinlendirme sonrasında et yumuşaklık kazanır, lezzetinde artış olur ve sindirimi kolaylaşır.