Kurban eti nasıl tüketilmeli? Uzman isimden dikkat çeken uyarı





ETİN YANINDA C VİTAMİNİ TAKVİYESİ ÖNEMLİ

- Kırmızı ette bulunan protein ve demirden faydalanabilmek için mutlaka et yemeklerine domates, biber, kabak, soğan ve sarımsak katmak ya da yanında yeşillik tüketmek gerekiyor. Etteki demir emilimini artırmak için C vitamini takviyesi önemlidir. Bu nedenle bol limonlu ve roka, maydanoz, kıvırcık, marul gibi sebzeleri içeren salata tüketilmesi oldukça faydalıdır. Ayrıca etli yemeklerin yanında pirinç pilavı ya da makarna yerine, karbonhidrat içeriği yüksek gıdalardan olan bulgur pilavı tercih edilmelidir.