Kurban eti nasıl tüketilmeli? Uzman isimden dikkat çeken uyarı

Et, içerdiği demir, çinko, selenyum, kalsiyum, manganez ve sodyum gibi minareller ile A, E ve B vitaminleri açısından oldukça zengindir ve sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahiptir. Ama et tüketirken bu vitamin ve minerallerden maksimum seviyede yararlanmak, bunun yanında da sindirim sistemimize zarar vermemek için dikkat etmemiz gerekenler var. Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin sağlığa yararlı olacak şekilde hazırlanması, saklanması ve pişirilmesi konusundaki önemli bilgileri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Battal Altun paylaştı.