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    Famara Diedhiou ve Mevlja’yı kaptılar! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Senegalli milli futbolcu Famara Diedhiou'yu renklerine bağladı. Bristol City'den transfer edilen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Famara Diedhiou, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Akdeniz ekibi, Sloven defans oyuncusu Miha Mevlja'yı da 3 yıllığına kadrosuna kattı.

    Famara Diedhiou ve Mevlja’yı kaptılar!

    Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Senegalli milli futbolcu Famara Diedhiou'yu renklerine bağladı. Bristol City'den transfer edilen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Famara Diedhiou, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Akdeniz ekibi, Sloven defans oyuncusu Miha Mevlja'yı da 3 yıllığına kadrosuna kattı.

    ONUR ERGÜN ARTIK HATAYSPOR'DA
    Süper Lig'in flaş ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü kadrosuna kattı... Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi... Atakaş Hatayspor yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Onur Ergün" ifadelerini kullandı.

    RIZA KAYAALP'İN HEDEFİ OLİMPİYAT ZAFERİ
    Grekoromen     güreşte 10 Avrupa şampiyonluğu ile kırılması güç bir rekora imza atan Rıza Kayaalp, kariyerinde tek eksik madalyanın olimpiyat altın madalyası olduğunu belirterek, "Tek hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek" dedi. Kayaalp, "Hedefim altın ama herşey minderde belli olacak" diye konuştu.

        KORCAN ÇELİKAY'IN YENİ EVİ KOCAELİSPOR
        TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, 33 yaşındaki kaleci Korcan Çelikay ile ön protokol anlaşması imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi ile ön protokol imzalandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacak." ifadesi kullanıldı. Çelikay, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giymişti.

        AARON APPİNDANGOYE 6 AY OYNAYAMAYACAK!
        Sivasspor        'un stoperi Aaron Appindangoye'nin sağ aşil tendonu tekrar yırtıldı. Gabonlu oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yiğidolar yeni sezon öncesinde ikinci sakatlık şokunu yaşadı. Bilindiği gibi Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt da sakatlık yaşamıştı. İki sakatlık Rıza Çalımbay'ı çok üzdü.

        KARTAL SIKI ÇALIŞTI TATİLİ KAPTI!
        Beşiktaş         yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Kartal, çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ardından takıma 3 gün izin verdi. Siyah-Beyazlılar, 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Cuma günü akşam yapacağı idmanla devam edecek.

            BUNU DA AÇIKLA LÜTFEN!
            Beşiktaş yöneticisi Kerem Gürel, Burak Elmas'a Gedson cevabı verdi: "Görüşme talebi reddedildikten sonra, maaş teklif etme isteği de oyuncu tarafından reddedilen bir oyuncunun kulübüne ciddi bir bonservis önermenin sebebi ile ilgili de açıklama yapın lütfen!"

            DALGAKIRAN: BÜYÜK BİR ACİZLİK
            Beşiktaş             2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Ghezzal'a talip olan Galatasaray'a, "Borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik" cevabını verdi.

            GALATASARAY'A FALCAO MÜJDESİ
            Şampiyonlar             Ligi ön leme turunda PSV maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi geldi. Önceki gün yapılan idmanda sakatlandığı açıklanan Kolombiyalı golcü, dünkü çalışmaya takımla birlikte katıldı. Galatasaray, PSV maçı için bugün özel uçakla Hollanda'ya hareket edecek.

                RÖVANŞA İTALYAN HAKEM
                Galatasaray'ın                 PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynayacağı rövanş maçının hakemi açıklandı. Rövanş maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Galatasaray- PSV rövanş maçı 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak.

                YAĞ ORANI FAZLA OLAN YANDI!
                Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de dayanıklılık testinden sonra yağ ölçümleri de yapıldı. Ölçüm sonuçlarına göre yağ oranı fazla olan futbolcuları diyet programı ile birlikte ekstra antrenman programları bekliyor.

                FENER SACKO İÇİN YÜKLENİYOR!
                Transferde ağırlığı santrfor ve sol kanada veren Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından orta dörtlünün sağında da forma giyebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Gelen son bigilere göre Fenerbahçe, Malili oyuncu Falaye Sacko için Portekiz kulübü Guimaraes ile temasa geçtiği ve teklifte bulunduğu iddia edildi... Ancak 26 yaşındaki oyuncyu 3 Belçika kulübü Anderlecht, Genk ve Club Brugge'ün de istediği öğrenildi... Bu hafta içinde müspet ya da menfi bir sonucun alınması beklenuyor.

                    MAME THIAM EL YAKIYOR!
                    Mame Thiam ile ilgilenen takımlar olmasına rağmen oyuncunun 2.2 milyon Euro civarındaki yüksek maaşı transferin üzerindeki en büyük engel olarak duruyor. Pereira'nın da talimatıyla Thiam'ın maaşının bir kısmı üstlenilerek başka bir takıma kiralanması bekleniyor.

                    HEYKELİNE BİLE İLGİ BÜYÜK!
                    Fenerbahçeli Mesut Özil'in balmumundan yapılmış heykeli Madame Tussauds'da sergileniyor. Berlin'den İstanbul'a getirilen heykel, dün 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ziyarete açıldı. Ezil'in balmumu heykeli büyük ilgil görürken, fotoğraf çekilenlere tişört kazanma imkanı sağlandı.

                    BELÖZOĞLU'NDAN 1907 PAYLAŞIMI
                    Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak tamamlayan Emre Belözoğlu Dünya Fenerbahçeliler günü dolayısıyla paylaşım yaptı ve beğeni topladı.
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                    FETÖ'nün 'kurban' oyunu!
                    Haberler Yaşam Famara Diedhiou ve Mevlja’yı kaptılar! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)