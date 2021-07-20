Famara Diedhiou ve Mevlja’yı kaptılar! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FENER SACKO İÇİN YÜKLENİYOR!

Transferde ağırlığı santrfor ve sol kanada veren Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından orta dörtlünün sağında da forma giyebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Gelen son bigilere göre Fenerbahçe, Malili oyuncu Falaye Sacko için Portekiz kulübü Guimaraes ile temasa geçtiği ve teklifte bulunduğu iddia edildi... Ancak 26 yaşındaki oyuncyu 3 Belçika kulübü Anderlecht, Genk ve Club Brugge'ün de istediği öğrenildi... Bu hafta içinde müspet ya da menfi bir sonucun alınması beklenuyor.