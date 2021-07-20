Famara Diedhiou ve Mevlja’yı kaptılar! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Senegalli milli futbolcu Famara Diedhiou'yu renklerine bağladı. Bristol City'den transfer edilen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Famara Diedhiou, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Akdeniz ekibi, Sloven defans oyuncusu Miha Mevlja'yı da 3 yıllığına kadrosuna kattı.
ONUR ERGÜN ARTIK HATAYSPOR'DA
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü kadrosuna kattı... Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi... Atakaş Hatayspor yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Onur Ergün" ifadelerini kullandı.
RIZA KAYAALP'İN HEDEFİ OLİMPİYAT ZAFERİ
Grekoromen güreşte 10 Avrupa şampiyonluğu ile kırılması güç bir rekora imza atan Rıza Kayaalp, kariyerinde tek eksik madalyanın olimpiyat altın madalyası olduğunu belirterek, "Tek hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek" dedi. Kayaalp, "Hedefim altın ama herşey minderde belli olacak" diye konuştu.