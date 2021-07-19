Edirne'de takla atan ehliyetsiz sürücü: Babam duyarsa ben ne yapacağım

'BABAM DUYARSA BEN NE YAPARIM'

Kazadan sonra takla atan otomobilde yara almadan kurtulan ehliyetsiz sürücü E.B.K. ise olay yerine gelen polislere, "Babam duyarsa ben ne yapacağım" diyerek paniğe kapıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.