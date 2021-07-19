Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.07.2021 00:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2021 00:51
    ABONE OL

    Kastamonu Taşköprü'de yangın: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

    Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğantekke köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında Adil ve Recep Açılan'a ait 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

    Kastamonu Taşköprü'de yangın!

    Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

    İlçeye bağlı Akdoğantekke köyünde Adil ve Recep Açılan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    DİĞER EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
    Çevredekilerin haber vermesi üzerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

    Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, köye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı
    Haberler Yaşam Kastamonu Taşköprü'de yangın: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi