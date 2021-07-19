İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması: Ekmeğimize göz diktiler

"KASAPLAR YANLIŞ DÜŞÜNÜYOR"

Kurban Bayramı'nda et çekecek bir bakkal sahibi, "Bakkallar da Kurban Bayram'ında et çekebilir. Çünkü bizim kasap reyonumuz da var, et ürünleri satabiliyoruz. Kasaplar yanlış düşünüyor. Bu durumundan vatandaşlar da memnun. Kasaplarda yumurta ve içecek yatıyor. Bu bizim için sorun olmuyor. Niye bizim Kurban Bayramı'nda et çekmemiz sorun oluyor. Müşteri için kasap ya da bakkal hiç sorun değil. Kasaplar da kuyruk oluşuyor. Vatandaşlar beklemek istemiyor. Geçen sene 1 buçuk liraya et çekerken bu sene etin kilosunu 2 liradan çekeceğiz" diye konuştu.