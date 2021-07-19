İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması: Ekmeğimize göz diktiler

Kurban Bayramı'nda et çektirme yoğunluğu bakkalları da harekete geçirdi. Bazı bakkallar 'kıyma çekilir' afişleri asmaya başladı. Bu durum kasaplar ve bakkalları karşı karşıya getirdi.
"BAKKALLAR EKMEĞİMİZE GÖZ DİKİYOR"
Gaziosmanpaşa'da kasap dükkanı olan Şehmuz Kozanoğlu, "Son zamanlarda Kurban Bayramı dolayısıyla bakkallar kıyma çekilir afişleri asmaya başladı. Biz dükkanımızda un, şeker, yağ satmıyoruz. Sadece kendi işimizi yapıyoruz. Bu bakkalcılara fırsat verilmemesini istiyoruz. Biz onlar gibi 365 gün çalışamıyoruz. Kurban Bayramı geldiğini zaman kurban etlerinin çekimi ile 3-5 ay idare etmeye çalışıyoruz. Çünkü Kurban Bayramı dolayısıyla herkesin evinde eti var. Biz boş boş dükkanlarımızda oturmak zorunda kalıyoruz. Buna rağmen bakkal işletenler bizim ekmeğimize göz dikiyor" dedi.
"VATANDAŞ KURBAN ETİNİ KASAPTA ÇEKTİRSİN"
Kasap Kozanoğlu, "Bakkal işletmelerine neden kurban eti çekiyorsunuz dediğimizde, 'siz de başka şeyler satın' diyorlar. Biz kasaplar 2- 3 ayda bir denetleniyoruz. Sonuçta yaptığımız işte insan sağlığı söz konusu. Vatandaşların kurban etlerini kasapta çektirmelerini istiyoruz. Vatandaşlar belki kasaba 50 kuruş fazla para verecekler ama 50 kuruş kendi sağlıklarından daha önemli değil. Biz kasaplar yıllardır bu işi yapıyoruz. Ancak bir bakkal et çekme işlemi nasıl yapılır bilemez. Bakkallar et çekme işlemini kasaplardan daha ucuza yapıyor. Normalde etin kilosunu 1 buçuk ya da 2 liraya çekiyoruz" diye konuştu.