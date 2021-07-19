Salda Gölü'ne akın eden tatilciler hayran kaldı

İstanbul'dan gelen Emin Çevik de Salda Gölü'nü ilk defa gördüğünü, Beyaz Adalar kısmının yüzmeye kapalı olduğundan göle giremediklerini ancak manzarasına hayran kaldıklarını anlattı.

Mürüvvet Demirkan da arife gününde Salda'yı görmek istediklerini belirterek, "Uzun süre evde kalınca dışarıya çıkmak istedik. En kolay gidilecek yer Salda'yı bulduk. İnsanlar zarar vermeden bence plaja kadar inebilmeli. Çok güzel bulduk." ifadelerini kullandı.