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    • 19.07.2021 22:10
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    Kayseri'de otomobilin refüje çarparak takla attı! 5 yaralı

    Son dakika haberleri... Kayseri'de otomobilin refüje çarparak, takla attığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    DHA
    Feci kaza! Yaralılar var

    Kayseri'de otomobilin refüje çarparak, takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayseri-Ankara karayolu girişindeki trafik uygulama noktası yakınında meydana geldi. Ferhat Odabaşı yönetimindeki 71 EV 448 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, refüje çarpıp, taklalar attı.

    5 KİŞİ YARALANDI
    Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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