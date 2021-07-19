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    • 19.07.2021 18:53
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    Kayseri'de borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darbetti!

    Son dakika haberleri.... Kayseri’de bir şahıs borç meselesi yüzünden tartıştığı eşini darbetti. 3 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altın alınırken, eşi gözaltına alındı.

    DHA
    Borç meselesi yüzünden eşini darbetti!

    Kayseri'de bir şahıs borç meselesi yüzünden tartıştığı eşini darbetti.

    Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 247'nci sokaktaki 14 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K. borç meselesi nedeniyle eşi Fatma K. ile tartışmaya başladı.

    EŞİNİ YUMRUKLADI
    İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan K., 3 çocuğunun annesi Fatma K.'yı yumrukla darbetti. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adrese gelen sağlık ekipleri darp nedeniyle yaralanan kadını Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eşini darbeden Hakan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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