Remziye Akdal, oğlu Ahmet'i vatan uğruna şehit verdi: Saldırıda yaralanan köpeği atmaca'yı sahiplendi

Tarihler 7 Nisan'ı gösterdiğinde PKK/YPG'li teröristler, Zeytin Dalı Harekat bölgesine tanksavar saldırı düzenledi.

Veteriner Uzman Onbaşı Ahmet Akdal şehadete erdi. Şehidin iki yıl boyunca birlikte görev yaptığı mayın arama köpeği Atmaca'ya ise saldırıda yaralandığı için gazilik unvanı verildi.

3 aylık tedavinin ardından iyileşen köpek, emekli edildi. Kahramanmaraş'ta yaşayan Akdal ailesi ise Atmaca'yı sahiplenmek istedi.

Bunun üzerine Atmaca, dün Remziye ve Feramuz Akdal çiftine teslim edildi.

Evladından hatıra kalan Atmaca'yı karşısında görünce duygu dolu anlar yaşayan baba Akdal, "Artık benim evladım oldu" dedi.

Anne Remziya Akdal ise Atmaca'nın kokusunu derin derin içine çekti. Sözleri herkesin yüreğine işledi: Oğlumun kokusu üzerine sinmiş. Yavrum sanki yanıma geldi...