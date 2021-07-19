Son dakika: Antalya'da aranan minik Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

Bir süre aradıktan sonra Ecrin'i bulamayan babaanne, komşulardan yardım istedi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ecrin Keskin için komşuları polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve İHH İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Engelli çocukları Mehmet'in yoğun bakım tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede bulunan baba ve anne de kızlarının kaybolduğu haberini alınca olay yerine geldi.

DEREDE ARAMA YAPILDI

Küçük Ecrin'in bölgedeki seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilerek, balık adamlar ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı. Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda sonuç elde edilemedi.