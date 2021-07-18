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    • 18.07.2021 19:03
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    Tekirdağ'da çiftlik çalışanlarına arı saldırısı: 1 ölü 4 yaralı

    Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kovaların bulunduğu çiftlikte arılar çalışanlara saldırdı. Yüzlerce arının saldırısına uğrayan Şemsi Aktaş, Ümit Aktaş (57), Burhan Aktaş (32), Salih Aktaş (30), İklim Aktaş (4), yaralandı. Durumu ağır olan Şemsi Aktaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    DHA
    Arılar çiftçilere saldırdı: 1 ölü 4 yaralı

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kovaların bulunduğu çiftlikte arılar çalışanlara saldırdı.

    Olay, önceki gün Muratlı ilçesine bağlı İstiklal Kurtpınar Mahallesi Bağlar mevkisinde kovaların bulunduğu çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Aktaş ailesi, yakında bulunun kovanlardaki bal arıların saldırısına uğradı.

    1 ÖLÜ 4 YARALI
    Çevresini saran yüzlerce arının saldırısına uğrayan Şemsi Aktaş, Ümit Aktaş (57), Burhan Aktaş (32), Salih Aktaş (30), İklim Aktaş (4), yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede çok sayıda arı olması nedeniyle, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin arıları uzaklaştırmasının ardından yaralılara müdahale edildi.

    YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
    Arıların sokması nedeniyle vucutları şişen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Şemsi Aktaş, doktarların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İklim Aktaş ile Burhan Aktaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ümit Aktaş ile Salih Aktaş'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

    KOVAN SAHİBİ GÖZALTINDA
    Jandarma ekipleri, olayın ardından arı kovanlarının sahibi H.K.'yı gözaltına aldı. Manisa'dan bölgeye gelerek, arı kovanlarını izinli olarak çiftlik yakınına koyduğunu söyleyen H.K.'nin ifadesinde, "Kovanlarım çiftlik yakınında bulunuyordu. Tarım Bakanlığı'ndan izinli olarak arılarımı buraya koydum. Normal şartlarda arılar saldırmaz ancak bu kişiler arı kovanlarına çok yaklaştığı için saldırmış olabilir" dediği öğrenildi.

    İfadesi alınan H.K., cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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