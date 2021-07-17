Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.07.2021 11:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2021 11:00
    ABONE OL

    bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı geldi

    9 günlük bayram tatili için birçok vatandaş seyahat planı yaptı. Kimi memleketine gitmeyi seçerken kimileri ise tatil bölgelerini seçti. Peki bayramda hava nasıl olacak? Yağış var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika raporuna göre önümüzdeki günlerin hava durumu tahmini.

    bayramda hava nasıl olacak?

    Son dakika haberi... "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar içinb beklenen haber Meteoroloji'den geldi.

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    MARMARA'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
    Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

        Ankara: Az bulutlu 36
        İstanbul: Az bulutlu ve açık 33


        İzmir: Az bulutlu ve açık 35
        Adana: Az bulutlu ve açık 35
        Antalya: Az bulutlu ve açık 35
        Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29


            Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
            Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
            Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sanatçıya destek halka moral festivali
            Haberler Yaşam bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı geldi