bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı geldi

Son dakika haberi... "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar içinb beklenen haber Meteoroloji'den geldi.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.