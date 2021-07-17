Bu küçükbaş büyükbaşlarla yarışıyor! 169 kiloluk teke Kurban Bayramı öncesi 5 bin liradan satışta

Kurban Bayramı için 5 bin lira istiyoruz. Tartıda 169 kilo geldi. Çok ilgi var. Ama fiyatı biraz yüksek geliyor. Bu dana olmadığı için 7 kişi kesemeyecek, tek kişi kesecek. Bunu alacak kişi merak veya ilgi için alabilir. Ancak onlara satabiliriz" diye konuştu.