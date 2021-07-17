Gündüz vakti dehşet! Yeni evli çiftin "düğün" kavgası kamerada

POLİS MERKEZİNE GİDİP EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın ardından Ayşenur A., polis merkezine gitti. Eşi Sinan A.'dan şikayetçi olan Ayşenur A., emniyetteki ifadesinde, annesiyle telefonda düğün sırasında yaptıkları masraflardan dolayı tartışma çıktığını, sonrasında eşinin kendisine yumruk atmak ve boğazını sıkmak suretiyle darbettiğini söyledi. Alınan doktor raporunda alkollü olmadığı saptanan çiftten Ayşenur A.'nın yüzünde ve kolunda hafif darp izleri tespit edildi. Eşinden şikayetçi olan Ayşenur A., 6284 sayılı 'kadını koruma kanunu' kapsamında koruyucu-önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti.