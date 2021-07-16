Modacı modacı Hülya Aslan ve arkadaşlarına türban saldırısı (Yaşam haberleri)

Muğla Alaçatı'dan arabayla geçtikleri sırada birkaç genç, modacı Hülya Aslan ve arkadaşlarına "Kapalılar ne alaka" diyerek çirkin ifadelerle sözlü tacizde bulundu. İnstagram'dan tacizi paylaşan ünlü modacıya birçok isimden destek geldi. Aslan, "Sadece tesettürlülere indirgemek istemiyorum. Bu aslında bütün kadınların ortak problemi. Şort giyen kadına da kapalı kadına da böyle bir taciz var. Gülşen'e de yapıldı aynısı" dedi. Dilan KAYA.

YİNE KADIN CİNAYETİ

İzmir Seferihisar'da bir çocuk annesi 27 yaşındaki Hatun Özsoy, motosikletiyle seyir halindeyken, kamyonet içerisindeki Y.K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Özsoy'un sosyal medyada yaptığı "Beni kaybetmekten korkan var mı?" yazılı paylaşımı yürek burktu. Katil, Y.K. yakalandı.

4.9 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 4 milyon 987 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 416'şar lira, 4 bilenler 401'er lira, 3 bilenler 24'er lira, 2 bilenler ise 2 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.