Dünyanın dört bir yanında sel felaketi: Almanya 58,  Belçika'da 9, Rize'de ise 7 kişi yaşamını yitirdi

Rize'de önceki akşam 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde dereler saniyeler içerisinde taştı. Güneysu ve Muradiye'de sel ile heyelanlar sonucunda toprak, binaları yıktı. 8 kişi kayıplara karıştı.

Arama çalışmaları devam ederken dehşet tablosu gün ağarınca ortaya çıktı. Adem Yanık, Hacere Mert, Nuri Cemal Mert, Batuhan Delihasan, Aynur Karali, Mustafa Karali ile engelli kızları Ayşe Karali'nin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

KIYAMET GİBİYDİ



Güneysu'da 3 katlı evden saniyeler önce çıkarak, enkaz altında kalmaktan kurtulan Ömer Mert, "Kıyamet kopmuş gibi oldu, çok korktuk. Biz kurtulduk ama enkaz altında kalanlar oldu" dedi. Sel, Avrupa'yı da vurdu. Almanya ve Belçika'da aşırı yağış ve sonrasında meydana gelen sel nedeniyle köyler, şehirler su altında kaldı. Almanya'da 58 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu. Belçika'da da 9 kişi sele kapılarak yaşamını yitirdi.