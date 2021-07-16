Kocaeli Körfez'de Öykü Yündün ölü bulundu! Genç kıza 29 kişi tecavüz etmiş

Kocaeli Körfez'de Öykü Yündün (21), 12 Temmuz gecesi arkadaşı N.Ş.'nin evine geldi. Bir süre sonra ölü bulundu. Genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis, arkadaşını gözaltına aldı. N.Ş, ifadesinde gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün'ü ölü bulduğunu söyledi.

N.Ş.'nin öğle saatlerinde bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi. Çelişkili ifadeler veren N.Ş. tutuklandı. Yündün'ün ölüm sebebinin ise otopsi raporunda belli olacağı öğrenildi. Öte yandan talihsiz kızın 13 yaşındayken 29 kişi tarafından cinsel istismara uğradığı ve olayla ilgili 10 kişinin tutuklandığı belirlendi.