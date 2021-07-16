Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alana yapılan taş yapı yıkıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde, birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı Kekova'nın Yazkam Koyu'nda geçmişte ağıl olarak kullanılan taş yapı, İstanbullu iş kadını S.K. tarafından 2000'li yıllarda satın alındı. Ağıl yıkılarak, yerine taştan 70 metrekare villa yapıldı. Koya ise küçük iskele yapıldı. Villanın orman arazisine inşa edildiği gerekçesiyle Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, sahibi S.K. hakkında dava açtı. Yıkım kararının kesinleşmesinin ardından kaçak inşa edilen villa yıkıldı. Kara yolu ulaşımı ve iş makinesi çıkarılması mümkün olmayan Yazmak Koyu'na Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan 45 dakika yürüyerek ulaştı.





