Bağcılar'da iflas eden Habip G, 2 kardeşi vahşice öldürüp halıya sardı

İstanbul Bağcılar'da iflas eden tekstil atölyesi sahibi Habip G, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kardeşten önce Osman Sarıtemur'u atölyede öldürdü. Ağabeyi Mehmet Sarıtemur'u da atölyeye çağıran şüpheli, onu da öldürerek 2 cesedi halıya sardı.

Acılı ağabey Şevket Sarıtemur, "Bir tekstil atölyesi kardeşimden 250 bin lira para almış ortak olmuşlar. İş bozulunca kardeşime parayı vermemek için tuzak kuruyor. Çağırıyor. İçeri girer girmez kafasına çekiç ile vurup öldürüyor. Piyasada herkese borçluymuş" dedi.



