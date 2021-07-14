Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının, 13 yaşındayken 29 kişinin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı

Öte yandan, Öykü Yündün'ün ölümünün ardından, çocukluğu sırasında yaşadığı dram ortaya çıktı. 2013 yılında, Öykü Yündün'ün okulda arkadaşlarına istismara uğradığını söylemesi üzerine, durumu öğrenen annesinin suç duyurusunda bulunduğu ve 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olay tarihinde 29 kişi, hem 'çocuğa cinsel istismar' girmek hem de 'şantaj' suçlarından gözaltına alındı. Sanıkların 19'u emniyetten serbest bırakılırken, 10 şahıs Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Nisan 2014 yılında görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan U.N.K. ve A.E.T.'ye 12 yıl 6 ay, İ.K., E.D., S.A. ve Ş.T., U.A., C.B, F.V.B., C.O.'nun da aralarında bulunduğu sanıklara 3-9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

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