Hayal Karakuş'un başlattığı projeye, kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi

Lise öğrencisi genç kız, memleketindeki okula bir kütüphane kazandırdı. İstanbul'da yaşayan 16 yaşındaki Hayal Karakuş, kitaplara aşıktı. 3 yaşından itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandı.

"Çok okuyan bilir" diyerek memleketi Tokat'taki bir okula kütüphane kurmak için kolları sıvadı. Kampanya tam bin 500 kitap topladı! Hepsini Niksar'daki Gazi Ahmet Okulu'na bağışladı.

3 BİN LİRA BAĞIŞ TOPLADI

"Hayal projesi adlı bir proje gerçekleştirdim ve memleketimizde bir okulda kütüphane kurmayı düşündüm. 1500 adet kitabı topladık, sonra İstanbul'da bir dernek ile iletişime geçtik ve bize 3 bin TL bağışta bulundular ve o bağışla da yine kitaplar aldık. Bu kitapları toplamak yaklaşık iki ayımı aldı" açıklamasını yaptı.