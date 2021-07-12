Kuzey Marmara Otoyolu'nda İSTAÇ kamyoneti yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı

BİR SES GELDİ, YOLCULARIMIZ BAĞIRDI

Otobüste görevli olduğu öğrenilen Nezir Öztürk, "Esenler'den çıktık Bodruma gidiyorduk. Gişeleri geçince arıza lambamız yandı. Yavaş süratle seyir halindeydik. Kendimizi akaryakıt istasyonuna atmak için giderken bir araç geldi bize vurdu. Bir ses geldi, yolcularımız bağırdı. İndik aşağı önce yolcularıma baktık. Sonra da aracımıza baktık. Şu anda bir tane yaralımız var. Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Ben hostes koltuğunda oturuyordum. Diğer yolcularımızı başka otobüsümüzle Bodrum'a yolladık. Yaralının durumu şu anda iyi diyorlar" dedi.

Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.