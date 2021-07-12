Kuzey Marmara Otoyolu'nda İSTAÇ kamyoneti yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da İSTAÇ'a ait tıbbi atık kamyoneti yolcu otobüsüne çarptı.
Kaza Eyüpsultan, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkii Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, Halil Erilli'nin kullandığı 34 JB 028 plakalı İSTAÇ'a ait tıbbi atık kamyoneti, arıza yaptığı için dörtlüğü yakarak, sağ şeritten yavaş ilerlediği belirtilen Hanifi Kürsat Doğan'ın kullandığı ve içinde 35 yolcusu olan 34 ACN 445 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle kazada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Jandarma ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.
ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Kaza sonrası otobüste bulunan diğer yolcular firmaya ait başka bir otobüsün gelmesiyle yollarına devam etti. Kazaya karışan kamyonet ve yolcu otobüsü de bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.