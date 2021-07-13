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    Bursa'da 14 milyonluk yeni 'coin' vurgunu (Yaşam haberleri)

    Bursa'da avukatlık yapan Arife Çetinkaya, Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli şahsın 'Mpax Coin' isminde bir para çıkararak 12 bin kişiyi dolandırdığını söyledi. Aslında bunun bir kripto para bile olmadığını, bu yöntemle 14 milyonluk vurgun yapıldığını belirtti. Çetinkaya, kendilerine 300 yakın kişinin dava için vekalet başvurusu yaptığını anlattı.

    14 milyonluk yeni vurgun

    Bursa'da avukatlık yapan Arife Çetinkaya, Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli şahsın 'Mpax Coin' isminde bir para çıkararak 12 bin kişiyi dolandırdığını söyledi. Aslında bunun bir kripto para bile olmadığını, bu yöntemle 14 milyonluk vurgun yapıldığını belirtti. Çetinkaya, kendilerine 300 yakın kişinin dava için vekalet başvurusu yaptığını anlattı.

    VARIMI YOĞUMU YATIRDIM
    İstanbul     Ataşehir'de SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan öldürülerek içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta gasp edildi. Şirket yöneticisi eski eşi de rezidansın 32. katından atlayarak intihar etti. Saadet zinciriyle vurgun yapan holdingin önüne dün 40 kişi giderek eylem yaptı. Pazarcı Ahmet Zengin, "1 yıl önce 200 bin lira para yatırdım. İşyerimi sattım, arabamı sattım. Geldim varımı, yoğumu bu şirkete yatırdım" dedi.

    SEVGİLİ DEHŞETİ
    Hatay Samandağ'da uzman çavuş olarak görev yapan D.E.O, 33 yaşındaki kız arkadaşı Derya Aldıç'a evinde tabanca ile kurşun yağdırdı. Daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti. İkili hayatını kaybetti. Derya Aldıç'ın cenazesi Samandağ'a götürüldü. D.E.O.'nun ise cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Aldıç'ın cenazesi, Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na götürüldü. Tabutunun üzerine gelinlik konulan talihsiz kadın, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        8 YIL DAHA CEZA
        Antalya'da Murat Kaya (36),         eve bırakma bahanesiyle çalıştığı eğlence merkezinden alıp otomobiliyle marangoz atölyesine götürdüğü Çiğdem Yaylak'a (29) cinsel saldırıda bulundu. Kaya'ya 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İtiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nce ceza 24 yıl 6 aya çıkarıldı. Mahkeme heyeti, cezalarda hiçbir indirime gitmedi.

        KANLI DÜĞÜN
        Balıkesir         Altıeylül'de yaşayan aile, oturdukları mahallede oğullarına sünnet düğünü düzenledi. Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği düğün bir anda kana bulandı. Aile ile husumeti bulunduğu öğrenilen Selahattin A. düğünü bastı. Etrafa ateş açan A, Kumsal Demirezen (3) ve Elvan Gezer'i (31) öldürdü. 8 kişi de yaralandı. Polis, katili yakalayarak gözaltına aldı.

        IRAK'TA FACİA 36 ÖLÜ 50 KAYIP
        Irak'ın         Nasıriye vilayetinde Coronavirüs hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktı. Olayda en az 36 kişi yanarak hayatını kaybetti. Yetkililer, yangında yaklaşık 50 kişinin de kaybolduğunu söyledi.

            181.2 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 181 milyon 278 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 387 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 537'şer lira, 3 bilenler 115'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak.

            201 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 201 bin lira devretti. 9 bilenler 2 bin 647'şer lira, 8 bilenler 251'er lira, 7 bilenler 46'şar, 6 bilenler ve hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            VİNÇLE GELİN!
            Denizli'de kendisine ait bir vinç şirketi bulunan vinç operasyonu Emre Karaoğlan, Melisa Karaoğlan ile evlenerek dünya evine girdi. Hafta sonu gerçekleşen düğünde unutulmaz anlar yaşandı. Vinç operatörü olan Karaoğlan, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde bulunan Melisa Karaoğlan'ın 2. Kattaki evinin balkonuna özenle süslediği vinçle çıktı. Kız almaya gelenler bu unutulmaz ana tanıklık etti.

                ALMAN IRKÇILIĞI
                Almanya'nın Köln kentinde polis, trafik kontrolü için durdurduğu Deniz Köse isimli Türk sürücüye "Seni yere yatırıp kafana ayağımla basmak isterim" şeklinde ırkçı sözler kullandı. Polise tepki gösteren Köse, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bölgeye çağrılan polis şefi görüntüyü izledi. Köln Emniyet Müdürlüğü Köse'nin şikayeti ardından polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

                ÇARPTI, KAÇTI YAKALANDI
                Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı Gökhan Ş.'nin kamyonetiyle çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklediği Necmi Gezgin (50), ağır yaralandı. hbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Necmi Gezgin'i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan Gökhan Ş.'nin pişman olduğunu söylediği iddia edildi.

                SÜMELA TEPKİSİ
                Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Sümela Manastırı yakınına hafriyat döküldü" iddialarına tepki gösterdi: İncelemede 5 yıldır devam eden iş kapsamında yüklenici firma tarafından ilgili belediyenin gösterdiği hafriyat döküm alanından başka bir alana hafriyat dökülmedi." Söz konusu iddia gerçeği yansıtmadığına da dikkat çekildi.

                    BEZOS'UN SÜRPRİZİ
                    Virgin'in patronu olan Richard Branson, yaklaşık 1 saat süren uzay yolculuğunu tamamladıktan sonra dünyaya döndü. Bu durum Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'ı mutsuz etti. Bezos, 20 Temmuz'da uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini açıklarken, çok önemli bir sürprizi olacağını iddia etti. 211 milyar dolar serveti olan Bezos'un sürprizi büyük merak konusu oldu.

                    KABİN AZABI
                    Kokpit                     ile kabin ekibinin kavga ettiği uçak, tam 3.5 saat sonra havalanabildi! Pegasus Hava Yolları'nda skandalların sonu gelmedi. Daha önce iniş sırasında uçağın pistten çıkmasıyla tepki çeken havayolu şirketinde bu kez pilot ve hostesler arasında yaşanan tartışmayla gündeme geldi. Önceki gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon'a gidecek saat 20.15'te kalkışlı uçakta pilot, hosteslerin değişmesini istedi!

                    Kriz, 3.5 saat çözülemedi. Uçak içerisinde bekleyen yolcular ise duruma isyan etti. Uçağın pilotunun "Bağırdık, tepki gösterdik, gelsin yeni ekip uçağı uçursun" şeklinde konuştuğu iddia edildi. Saatler sonra çözülebilen krizin ardından uçak rötarlı olarak havalanabildi!

                    HAKİKATEN İLGİNÇ!
                    Dünya,                     Pazar akşamı oynanan EURO-2020 finaline kilitlendi. Kraliyet hayranlarının gözü ise Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üzerindeydi. Maç sırasında Düşes'in elini sık sık karnına ve midesine götürmesi dikkat çekti. Bu durum, Kate'in 4. bebeğine hamile olduğu iddialarını kuvvetlendirdi.

                    BU HAMBURGER 51 BİN TL
                    Hollanda'da bir restoran altın tozlu hamburger yaptı. İçinde Beluga havyarı, Japon bifteği ve trüf de vardı. 5 bin euro'ya sattı.
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                    Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
                    Haberler Yaşam Bursa'da 14 milyonluk yeni 'coin' vurgunu (Yaşam haberleri)