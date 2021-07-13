Bursa'da 14 milyonluk yeni 'coin' vurgunu (Yaşam haberleri)

Bursa'da avukatlık yapan Arife Çetinkaya, Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli şahsın 'Mpax Coin' isminde bir para çıkararak 12 bin kişiyi dolandırdığını söyledi. Aslında bunun bir kripto para bile olmadığını, bu yöntemle 14 milyonluk vurgun yapıldığını belirtti. Çetinkaya, kendilerine 300 yakın kişinin dava için vekalet başvurusu yaptığını anlattı.
VARIMI YOĞUMU YATIRDIM
İstanbul Ataşehir'de SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan öldürülerek içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta gasp edildi. Şirket yöneticisi eski eşi de rezidansın 32. katından atlayarak intihar etti. Saadet zinciriyle vurgun yapan holdingin önüne dün 40 kişi giderek eylem yaptı. Pazarcı Ahmet Zengin, "1 yıl önce 200 bin lira para yatırdım. İşyerimi sattım, arabamı sattım. Geldim varımı, yoğumu bu şirkete yatırdım" dedi.
SEVGİLİ DEHŞETİ
Hatay Samandağ'da uzman çavuş olarak görev yapan D.E.O, 33 yaşındaki kız arkadaşı Derya Aldıç'a evinde tabanca ile kurşun yağdırdı. Daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti. İkili hayatını kaybetti. Derya Aldıç'ın cenazesi Samandağ'a götürüldü. D.E.O.'nun ise cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Aldıç'ın cenazesi, Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na götürüldü. Tabutunun üzerine gelinlik konulan talihsiz kadın, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.