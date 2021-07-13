Bursa'da 14 milyonluk yeni 'coin' vurgunu (Yaşam haberleri)

KABİN AZABI

Kokpit ile kabin ekibinin kavga ettiği uçak, tam 3.5 saat sonra havalanabildi! Pegasus Hava Yolları'nda skandalların sonu gelmedi. Daha önce iniş sırasında uçağın pistten çıkmasıyla tepki çeken havayolu şirketinde bu kez pilot ve hostesler arasında yaşanan tartışmayla gündeme geldi. Önceki gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon'a gidecek saat 20.15'te kalkışlı uçakta pilot, hosteslerin değişmesini istedi!

Kriz, 3.5 saat çözülemedi. Uçak içerisinde bekleyen yolcular ise duruma isyan etti. Uçağın pilotunun "Bağırdık, tepki gösterdik, gelsin yeni ekip uçağı uçursun" şeklinde konuştuğu iddia edildi. Saatler sonra çözülebilen krizin ardından uçak rötarlı olarak havalanabildi!

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