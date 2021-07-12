Ünlü AVM'de korkunç olay! Kendisine çarpan 10 yaşındaki çocuğu defalarca tekmeledi

Bakırköy'deki ünlü bir AVM de bu akşam inanılmaz anlar yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia edilen adam, çocuğu kovalayıp tekmeledi, yetmezmiş gibi bir de yere savurdu.

ÇOCUĞU FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ