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    • 13.07.2021 00:27
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    Ünlü AVM'de korkunç olay! Kendisine çarpan 10 yaşındaki çocuğu defalarca tekmeledi

    İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki ünlü bir AVM de bu akşam skandal bir olay yaşandı. Taylan K. İsimli kişi kendisine yürüyen merdivende çarptığını iddia ettiği 10 yaşındaki çocuğu tekmeleyip yere savurdu. Bu yetmezmiş gibi yere düşen çocuğu yerde de tekmeledi. O anlar AVM’nin güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya şahit olan bir Cumhuriyet Savcısı‘nın talimatı üzerine şüpheli gözaltına alındı. Haberin detayları...

    Ünlü AVM'de korkunç olay! Çocuğu defalarca tekmeledi

    Bakırköy'deki ünlü bir AVM de bu akşam inanılmaz anlar yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia edilen adam, çocuğu kovalayıp tekmeledi, yetmezmiş gibi bir de yere savurdu.

    ÇOCUĞU FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ

    Korkunç olay bu akşam saatlerinde yaşandı. Sabah'ın aktardığına göre AVM'de bulunan Taylan. K., kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia ettiği 10 yaşındaki A.T isimli çocuğu kovaladı. Mağdur çocuğa tekme atan Taylan K. yetmezmiş gibi bir de yere fırlattı.

    BİR VATANDAŞ SADECE SEYRETTİ

    O anlar AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın küçük çocuğu tekmelediği, yere savurduğu ve yere düştükten sonra da vurdu ğu görülüyor. Bir vatandaşın ise olayı seyretmesi dikkat çekiyor.

    ŞİDDETİ SAVCI GÖRDÜ

        AVM'de tesadüfen bulunan bir Cumhuriyet Savcısı olaya duyarsız kalmadı ve müdahale etti. Güvenlik güçlerine haber veren savcı şüpheliyi gözaltına aldırdı. Şüpheli adam hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şüpheli olay yerindeki ilk ifadesinde çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde kasıtlı olarak çarptığı için çok kızdığını bu sebeple darp ettiğini söyledi.

        Mağdur çocuk ise saldırganın AVM içerisinde kendisini bir süre takip ettikten sonra kovaladığını yakaladıktan sonra tekmeleyip yere fırlattığını anlattı.

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        Haberler Yaşam Ünlü AVM'de korkunç olay! Kendisine çarpan 10 yaşındaki çocuğu defalarca tekmeledi