Ünlü AVM'de korkunç olay! Kendisine çarpan 10 yaşındaki çocuğu defalarca tekmeledi

Bakırköy'deki ünlü bir AVM de bu akşam inanılmaz anlar yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia edilen adam, çocuğu kovalayıp tekmeledi, yetmezmiş gibi bir de yere savurdu.
ÇOCUĞU FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ
Korkunç olay bu akşam saatlerinde yaşandı. Sabah'ın aktardığına göre AVM'de bulunan Taylan. K., kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia ettiği 10 yaşındaki A.T isimli çocuğu kovaladı. Mağdur çocuğa tekme atan Taylan K. yetmezmiş gibi bir de yere fırlattı.
BİR VATANDAŞ SADECE SEYRETTİ
O anlar AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın küçük çocuğu tekmelediği, yere savurduğu ve yere düştükten sonra da vurdu ğu görülüyor. Bir vatandaşın ise olayı seyretmesi dikkat çekiyor.
ŞİDDETİ SAVCI GÖRDÜ