Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini kaydetti! Arkadaşına da izletti

KAFEDE OTURURKEN GÖRÜNTÜLERİ İZLETMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.G.'nin arkadaşı F.Ş., "2019'un aralık ayında bir mekanda otururken cep telefonundan N.P. ile olan videoyu izletti. Görüntüler sosyal medyaya düşünce de kendisinden uzaklaştım" dedi.