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    • Yaşam
    • 12.07.2021 14:08
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    • 12.07.2021 14:10
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    Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini kaydetti! Arkadaşına da izletti

    Mersin Erdemli ilçesinde üniversite öğrencisi N.P.'nin (18) uygunsuz görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan yaydığı iddia edilen eski erkek arkadaşı H.G. (23) ve yardım ettiği öne sürülen M.K. (24), hakim karşısına çıktı. Mahkemede tanık olarak dinlenen F.Ş., H.G.'nin N.P.'ye ait görüntüleri kendisine izlettiğini söyledi.

    DHA
    Eski sevgiliye müstehcen görüntülü şantajda iğrenç detay

    Üniversite öğrencisi N.P., eski erkek arkadaşı H.G.'nin uygunsuz görüntülerini cep telefonu kamerasıyla gizlice çekerek, şantaj yaptığı ve ardından sosyal medya hesabından yayınladığı iddiasıyla geçen yılın haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    H.G. hakkında, Mersin 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'müstehcenlik' suçundan dava açıldı. Davanın üçüncü duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmazken, müşteki N.P. ile taraf avukatlar hazır bulundu.

    KAFEDE OTURURKEN GÖRÜNTÜLERİ İZLETMİŞ
    Duruşmada tanık olarak dinlenen H.G.'nin arkadaşı F.Ş., "2019'un aralık ayında bir mekanda otururken cep telefonundan N.P. ile olan videoyu izletti. Görüntüler sosyal medyaya düşünce de kendisinden uzaklaştım" dedi.

        2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
        Mütalaa veren savcı, H.G. ve M.K.'nin 'Müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi.
        Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmak için hakkında süre istemesi üzerine duruşmayı ileri tarihe erteledi.
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        Haberler Yaşam Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini kaydetti! Arkadaşına da izletti