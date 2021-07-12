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    • Yaşam
    • 12.07.2021 12:55
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    • 12.07.2021 13:00
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    Bilecik'te tesadüfen bulundu! Tam 8 bin 500 yıllık... Anadolu'daki bilinen ilk örnek!

    Bilecik'te yapılan bir kazı sırasında 8 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen kemik bir müzik aleti bulundu. Kemik objenin Anadolu'nun bilinen ilk müzik enstrümanı olabileceği düşünülüyor.

    Bilecik'te tesadüfen bulundu! Tam 8 bin 500 yıllık...

    Bilecik'in Bahçelievler mahallesindeki 9 binlik kalıntıların bulunduğu kazı alanında 8 bin 500 yıl öncesine ait kemik bir müzik aleti gün yüzüne çıkarıldı. Yakın zamanda Bilecik Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlayacak kemik obje Anadolu'nun bilenen ilk müzik enstrümanı olabileceği belirtiliyor.

    Mahallede yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 11 insan iskeleti, siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları bulundu.



    "DELİKLERİN BİR TANESİ KIRILDIĞI İÇİN KULLANIM DIŞI KALAN ÜFLEMELİ ÇALGI AVLU DOLGUSU İÇERİSİNDE BULUNDU"
    BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, konuyla ilgili açıklamasında, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük denebilecek objenin bir tarafında iki, diğer tarafında ise bir tane, çapları 1 santimetreden daha küçük delikler bulunduğunu belirtti.

        Doç. Dr. Fidan, "Deliklerin bir tanesi kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içerisinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlamaktadır.

        Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügati't Türk adlı eserinde 'Tütek' olarak tanımlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Yaşam Bilecik'te tesadüfen bulundu! Tam 8 bin 500 yıllık... Anadolu'daki bilinen ilk örnek!