Bilecik'te tesadüfen bulundu! Tam 8 bin 500 yıllık... Anadolu'daki bilinen ilk örnek!

Bilecik'in Bahçelievler mahallesindeki 9 binlik kalıntıların bulunduğu kazı alanında 8 bin 500 yıl öncesine ait kemik bir müzik aleti gün yüzüne çıkarıldı. Yakın zamanda Bilecik Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlayacak kemik obje Anadolu'nun bilenen ilk müzik enstrümanı olabileceği belirtiliyor.
Mahallede yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 11 insan iskeleti, siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları bulundu.
"DELİKLERİN BİR TANESİ KIRILDIĞI İÇİN KULLANIM DIŞI KALAN ÜFLEMELİ ÇALGI AVLU DOLGUSU İÇERİSİNDE BULUNDU"
BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, konuyla ilgili açıklamasında, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük denebilecek objenin bir tarafında iki, diğer tarafında ise bir tane, çapları 1 santimetreden daha küçük delikler bulunduğunu belirtti.