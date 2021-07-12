Meteoroloji bu kez İstanbul'u sıcaklara karşı uyardı: Daha da artacak! | HAVA DURUMU RAPORU

Haziran ayında havalar serin geçerken Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başladı. Havalar bunaltıcı derecede ısınmışken Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi.
İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.
MEVSİM NORMALLERİNİN 6 İLE 10 DERECE ÜZERİNDE OLACAK
Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.