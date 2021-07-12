Meteoroloji bu kez İstanbul'u sıcaklara karşı uyardı: Daha da artacak! | HAVA DURUMU RAPORU

MEVSİM NORMALLERİNİN 6 İLE 10 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.