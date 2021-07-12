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    • Yaşam
    • 12.07.2021 17:58
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    • 12.07.2021 18:16
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    Meteoroloji bu kez İstanbul'u sıcaklara karşı uyardı: Daha da artacak! | HAVA DURUMU RAPORU

    Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başlarken Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi. İşte Meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Yanacağız!

    Haziran ayında havalar serin geçerken Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başladı. Havalar bunaltıcı derecede ısınmışken Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi.

    İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI
    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

    MEVSİM NORMALLERİNİN 6 İLE 10 DERECE ÜZERİNDE OLACAK
    Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
        İşte Türkiye geneli 5 günlük hava durumu raporu...

        13 TEMMUZ HAVA DURUMU

        14 TEMMUZ HAVA DURUMU

        15 TEMMUZ HAVA DURUMU

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            Haberler Yaşam Meteoroloji bu kez İstanbul'u sıcaklara karşı uyardı: Daha da artacak! | HAVA DURUMU RAPORU