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    • Yaşam
    • 12.07.2021 17:58
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    • 13.07.2021 09:07
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul'u sıcaklara karşı uyardı: Daha da artacak!

    Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başlarken Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi. Öte yandan yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte Meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Yanacağız!

    Haziran ayında havalar serin geçerken Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başladı. Havalar bunaltıcı derecede ısınmışken Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi.

    İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI


    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

    MEVSİM NORMALLERİNİN 6 İLE 10 DERECE ÜZERİNDE OLACAK
    Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
        İşte Türkiye geneli 5 günlük hava durumu raporu...

        13 TEMMUZ HAVA DURUMU

        14 TEMMUZ HAVA DURUMU

        15 TEMMUZ HAVA DURUMU

            16 TEMMUZ HAVA DURUMU

            17 TEMMUZ HAVA DURUMU

            BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun çevreleri ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            HAVA SICAKLIĞI
            Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

            RÜZGAR
            Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
            Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

            ÇANAKKALE °C, 36°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
            Parçalı ve az bulutlu

            KIRKLARELİ °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KOCAELİ °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            EGE
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            İZMİR °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            KÜTAHYA °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

            MANİSA °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            MUĞLA °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

                AKDENİZ
                Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ADANA °C, 35°C
                Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

                ANTALYA °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                HATAY °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                ISPARTA °C, 35°C
                Az bulutlu

                İÇ ANADOLU
                Genellikle az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KONYA °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                SİVAS °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                BATI KARADENİZ
                Parçalı bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 28°C
                Parçalı bulutlu

                DÜZCE °C, 31°C
                Parçalı bulutlu

                SİNOP °C, 29°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gece saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ZONGULDAK °C, 27°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gece saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                AMASYA °C, 34°C
                Parçalı bulutlu

                BAYBURT °C, 29°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 28°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gece saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 28°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 29°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KARS °C, 27°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MALATYA °C, 37°C
                Az bulutlu ve açık

                VAN °C, 29°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

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                Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul'u sıcaklara karşı uyardı: Daha da artacak!