Fatma Akdeniz alkollü eşi tarafından çocuklarının yanında başından vurularak öldürüldü!

Tekin Akdeniz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk belirlemede, Fatma Akdeniz hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, sokağın başına ve sonuna şerit çekerek çevrede inceleme yaptı.