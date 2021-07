Duru Kurt’tan ‘Harika Biri’ çıktı

YouTube'nin Türkiye'de yaygınlaşmasının ardından birçok sanatçı da kendisini gösterme fırsatı buldu. O sanatçılardan biri de Duru Kurt oldu. Kendine özgü şarkılarıyla son dönemde popülerleşen ve şarkıları milyonlarca izlenmeye ulaşan ünlü şarkıcı Kurt'un yeni şarkısı "Harika Biri", sevenleri ile buluştu.



SÖZ VE MÜZİK YİNE KENDİSİNE AİT

"Ay Çokta Şey", "Mesaj Atmalı Mı Ki", "Çıkışta Bekle" şarkıları ile hayranlarının beğenisini toplayan Duru Kurt'un yeni single çalışması, müzik videosu ile birlikte dijital müzik platformlarında yerini aldı. Yaptığı şarkılarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken şarkıcının yeni pop şarkısının söz ve müziği yine kendisine ait.









DURU KURT KİMDİR?

2017 yılında müzik piyasasına adım atan Duru Kurt, tarzıyla gündeme oturdu. Özellikle 2018 yılında "Orda Burda" şarkısı sosyal medyada en çok konuşulan klip oldu.



Duru Kurt, 4 Ocak 1990 tarihinde Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Lise eğitimi bitene kadar Bandırma'da yaşamıştır. Akademik olarak, lisans eğitimini Business Studies alanında İngiltere'de Bournemouth University'de, yüksek lisans eğitimini Organisational Behaviour üzerine London School of Economics and Political Science ya da kısaca LSE olarak da bilinen London School of Economics'de tamamlamıştır.



Duru Kurt, çocukluğundan beri müzik ile uğraşmaktadır. Müziğe olan ilgisi nedeni ile akademik eğitimini tamamladıktan sonra projelerini ve profesyonel portfolyosunu müzik alanında oluşturmayı tercih etmiştir.



Kendi şarkılarına, yine kendisine söz yazmasının ve seslendirmesinin bir bütünlük kazandırdığını düşünen Duru Kurt, daha çok, yaşanmışlıklar ile bağdaşmayan, hayal gücünden yola çıkmış, arabesk olmayan, eğlenceli şarkılar yapmak istemektedir.