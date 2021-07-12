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    Eşinden şiddet gören Pınar Şahin, KADES'i kullandı: Kocası hakkında 15 gün uzaklaştırma kararı aldırttı

    Eşinden şiddet gören Pınar Şahin, KADES’i kullandı. Kendisini öldürmekle tehdit eden kocası hakkında 15 gün uzaklaştırma kararı aldırttı. Şimdi KADES’i çevresine anlatmaya başladı.

    Ölümden KADES'le kurtuldu

    Adana'da polis ekipleri, kapı kapı dolaşarak kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı.

    Dağıtılan broşürlerden biri de 42 yaşındaki Pınar Şahin'e verildi. Daha önce koca şiddetinden KADES'le kurtulan Şahin, 15 yıl önce evlendiği eşinden ilk günden itibaren şiddet gördüğünü anlattı. 2 çocuk annesi kadın, "Eşim şizofreni hastasıydı ve yıllardır şiddet görüyordum. Beni, 2 kızımı ve kendisini öldürmekle tehdit ediyordu.

    Buna meyilliydi ve bu nedenle yıllarca sustum. Mayıs ayında yine eşimden dayak yerken, kızıma odaya gidip polisi aramasını söyledim. Ekipler geldi ve darp raporu aldıktan sonra beni polis merkezine götürdü. Polislerin anlatmasıyla KADES'le tanıştım ve 15 gün uzaklaştırma kararı çıkarttırdım" dedi.

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