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    Parkta koyun otlatan grup, muhtarla kavga etti: Olaya müdahale eden kişi öldürüldü

    Parkta koyun otlatan grup, muhtarla kavga etti. Muhtarın ekonomist komşusu Eşref Demircan, olayı ayırmaya gitti. Ancak başına satırla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

    Satır satır dehşet!

    Korkunç olay geçtiğimiz cuma gecesi Antalya Kepez'deki bir parkta meydana geldi. Mahalleliler, parkta koyun otlatan 6 kişilik grubu Baraj Mahallesi Muhtarı Adnan Uç'a şikayet etti.

    Uç, parka gelerek grubu uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmayı öğrenen muhtarın ekonomist komşusu 31 yaşındaki Eşref Demircan ile muhtarın kardeşi Ayhan Uç, kavgayı ayırmaya geldi.

    Gruptan bir kişinin tabanca çektiğini gören Demircan, şahsın elinden tabancayı aldı. Bu sırada yine gruptan biri, satırla Demircan'ın kafasına vurdu. Kavgada muhtarın kardeşi de kafasından yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Eşref Demircan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışanlardan gözaltına alınan Mertcan D. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Parkta koyun otlatan grup, muhtarla kavga etti: Olaya müdahale eden kişi öldürüldü