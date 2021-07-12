Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu'ndan tepki çeken paylaşım

İstanbul'da Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu, bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğraftaki mutlu aile tablosunun altında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Bir aile karesi gibi görünen ve yeni çekilmiş olan karede Garipoğlu ailesi, oturdukları bir koltuk üzerinde poz vermişti. Ancak kısa bir süre sonra gelen tepkiler üzerine S. Garipoğlu o aile fotoğrafını sildi.

O koltuğun Münevver Karabulut'un 12 yıl önce öldürüldüğü odada yer alan koltuk olduğu ortaya çıktı. Odanın birçok yerinde kan izleri bulunmuştu.