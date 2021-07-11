Mega yatlar Bodrum’da

Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'a mega yatlar gelmeye başladı. Her yıl iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından öne çıkan çok sayıda ismin tatil için tercih ettiği Bodrum, liman hizmetleri ve tersanelerindeki teknik imkanlarıyla da mega yatlara ev sahipliği yapıyor. Dünyanın sayılı zenginlerinin yatlarının da boy gösterdiği Bodrum'a gelen ilk yatlardan biri, 99 metrelik "Madame Gu" oldu. Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırılan ve üzerinde helikopter de bulunan yata 90 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Torba Koyu'nda ise 73 metre uzunluğundaki "Plan B" isimli yat dikkati çekti. Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, mega yatların ülke turizmi açısından önemli olduğunu söyledi. Yatlara gerektiğinde teknik hizmet de sunulduğunu belirten Dinç, lüks yatların ilçede yoğunluk oluşturduğunu kaydetti.
- Yaşam
- 11.07.2021 Gazete