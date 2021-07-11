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    İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyalar Avcılar'da satışa çıkartıldı

    Uçaklarda unutulan eşyalar satışa çıkartıldı. Vatandaş bu ürünleri almak için metrelerce uzun kuyruklar oluşturdu. İlgi duyulan eşyalar arasında takma diş bile var.

    Unutkan pazarı

    İstanbul Havalimanı'nda alınmayan bavullardan çıkan eşyalar ile unutulan eşyaların satıldığı mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu.



    Avcılar'daki mağazanın önündeki caddeye taşan kuyruk sıcağa rağmen devam etti. İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden yolcuların unuttuğu, almadığı eşya ve bavullar Türk Hava Yolları'nın Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1 yıl bekletildi. Bekletilen eşyalar ilk ihalede açık artırma usulüne göre satıldı.



    Eşya ve bavulları satın alan Aziz Korkmaz, kamyonlar dolusu koli ve bavulları Avcılar'daki deposuna indirip, çeşitlerine göre ayırdı. Burada yapılan sınıflandırmadan sonra sabah saat 10.00'da eşyaların satışa sunulacağını duyurdu. Bunun üzerine mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Binin üzerinde çeşit ürünün olduğu eşyalar arasında takma dişler dahi çıktığı oluyor.



        Mağazanın açılacağı açıklanan saatten 2.5 saat önce kuyruğu girenler özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi. Kontrolleri yapılan, eksiklikleri giderilen cihazlar ikinci el piyasadan daha ucuza satışa çıkarılırken bunlar için belli döneme kadar garanti de verildiği ifade edildi.

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