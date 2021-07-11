İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyalar Avcılar'da satışa çıkartıldı





Eşya ve bavulları satın alan Aziz Korkmaz, kamyonlar dolusu koli ve bavulları Avcılar'daki deposuna indirip, çeşitlerine göre ayırdı. Burada yapılan sınıflandırmadan sonra sabah saat 10.00'da eşyaların satışa sunulacağını duyurdu. Bunun üzerine mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Binin üzerinde çeşit ürünün olduğu eşyalar arasında takma dişler dahi çıktığı oluyor.