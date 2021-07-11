İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyalar Avcılar'da satışa çıkartıldı

İstanbul Havalimanı'nda alınmayan bavullardan çıkan eşyalar ile unutulan eşyaların satıldığı mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu.
Avcılar'daki mağazanın önündeki caddeye taşan kuyruk sıcağa rağmen devam etti. İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden yolcuların unuttuğu, almadığı eşya ve bavullar Türk Hava Yolları'nın Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1 yıl bekletildi. Bekletilen eşyalar ilk ihalede açık artırma usulüne göre satıldı.
Eşya ve bavulları satın alan Aziz Korkmaz, kamyonlar dolusu koli ve bavulları Avcılar'daki deposuna indirip, çeşitlerine göre ayırdı. Burada yapılan sınıflandırmadan sonra sabah saat 10.00'da eşyaların satışa sunulacağını duyurdu. Bunun üzerine mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Binin üzerinde çeşit ürünün olduğu eşyalar arasında takma dişler dahi çıktığı oluyor.