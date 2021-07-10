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    • Yaşam
    • 11.07.2021 00:42
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    • 11.07.2021 00:44
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    Düğün yemeği zehirledi! 43 kişi hastanelik...

    Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 43 kişi, düğünde yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı da gıda zehirlenmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

    İHA
    Düğün yemeği hastanelik etti

    Zonguldak'ta davetliler düğünde yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

    Kilimli İlçe merkezinde bir düğün salonunda düzenlenen düğünde dağıtılan yemekten yiyen bazı davetliler bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Rahatsızlananlar hastanelere başvurdu.

    43 KİŞİ HASTANELİK OLDU
    Gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 43 kişinin tedaviye alındığı öğrenildi.
    İl Sağlık Müdürlüğü, inceleme yapılmak üzere düğünde dağıtılan yemekten numune aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı da gıda zehirlenmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

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