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    • Yaşam
    • 10.07.2021 23:41
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    • 10.07.2021 23:46
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    Malatya'da yolda yürürken iki aracın arasına sıkıştı! Ölümle yaşam arasında kaldığı anlar kamerada...

    Malatya'da yolda yürürken tomruk yüklü traktörün çarptığı bir kişi, traktörle ile park halindeki bir araç arasında sıkışarak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Haberin detayları...

    İHA
    Ölümle yaşam arasında kaldığı anlar kamerada

    Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürürken seyir halinde olan bir traktörün römork kısmının çarptığı şahıs park halindeki bir araçla traktör arasına sıkışarak yere yığıldı.

    Traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralanan şahıs, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Malatya'da yolda yürürken iki aracın arasına sıkıştı! Ölümle yaşam arasında kaldığı anlar kamerada...