Dolandırıcı Tosuncuk’un ağabeyi Uruguay’dan talep edildi!

Çiftlik Bank vurgunu bir kez daha önemli bir yazıda uluslararası boyuta taşındı. 3 yıl önce 2 milyar dolarla kayıplara karışan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının hemen ardından Uruguay'da gözaltına alınan ağabeyi Fatih Aydın için mahkeme, iade talepnamesi düzenledi.
DETAYLI ŞEMA GÖNDERİLDİ
Talebin detaylarında vurgunun röntgeni çekildi. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Uruguay Doğu Cumhuriyet Yetkili Adli Makamı'na uzanan talebin detaylarına TAKVİM ulaştı. Mahkeme iade talepnamesinde davanın kronolojisi, sanıkların rolleri, yapılan büyük vurgunu anlatarak Uruguay'dan örgütün 2 numarası istendi. Uruguay'lı makamlar çalışmaya başladı.
SEDA NUR GÜNAYDIN
DETAYLI ŞEMA GÖNDERİLDİ
Talebin detaylarında vurgunun röntgeni çekildi. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Uruguay Doğu Cumhuriyet Yetkili Adli Makamı'na uzanan talebin detaylarına TAKVİM ulaştı. Mahkeme iade talepnamesinde davanın kronolojisi, sanıkların rolleri, yapılan büyük vurgunu anlatarak Uruguay'dan örgütün 2 numarası istendi. Uruguay'lı makamlar çalışmaya başladı.
SEDA NUR GÜNAYDIN