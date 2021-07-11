Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'e Adanalı 'Dertlipolat' damgası: O soruya öyle bir cevap verdi ki...

Yöresel kıyafetleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Dertlipolat, "Futbolda, 2008'de Avrupa şampiyonu, 2010'da dünya şampiyonu ve 2012'de tekrar Avrupa şampiyonu olan, hangi ülkenin A milli takımıdır?" sorusuna verdiği cevapla da gündem oldu.