Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'e Adanalı 'Dertlipolat' damgası: O soruya öyle bir cevap verdi ki...
Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen yarışmada geceye ilkokulu 11 senede bitirdiğini söyleyen Adanalı Ozan Dertlipolat isimli bir yarışmacı damgasını vurdu. Yöresel kıyafetleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Dertlipolat, "Futbolda, 2008'de Avrupa şampiyonu, 2010'da dünya şampiyonu ve 2012'de tekrar Avrupa şampiyonu olan, hangi ülkenin A milli takımıdır?" sorusuna verdiği cevapla da gündem oldu. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...
11.07.2021 03:17
- Son Güncelleme: 11.07.2021 03:40