Antalya'da Polonyalı çiftin ölümüne neden olan Alman sürücü: "Direğe çarptım sandım"

Antalya Alanya'da önceki akşam Polonya'dan tatil için gelen ve alışverişe çıkan Katarzyna Anna Hegerle (24) ile sevgilisi Maksym Marek Jasinski (29), yolun karşısına geçmeye çalıştı. Antalya istikametine doğru aşırı hızla ilerleyen Alman uyruklu Ahmad Harb'ın kullandığı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Kanlar içinde kalan Polonyalı çift, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Harb, tutuklandı.



Almanya'dan bir arkadaşıyla tatil için Türkiye'ye gelen zanlı, "Karanlık olduğu için önüme çıktıklarını görmedim. Direğe çarptım sandım" ifadesini kullandı.









Otomobiliyle aşırı hız yapan Alman sürücü, 2 Polonyalı'yı ezdi. "Direğe çarptığımı sandım" dedi.