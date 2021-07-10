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    Manken Aslı Baş, turizmci Ahmet Bayer'e ait villada can verdi: Babası 11 yıldır mücadele veriyor

    Manken Aslı Baş, turizmci Ahmet Bayer’e ait villanın balkonundan düşüp can verdi. Baba Mehmet Baş, 11 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini belirtti: Aslı Baş için adalet istiyorum.

    Aslı için adalet

    Muğla'da manken Aslı Baş (32), 2010'da turizmci Ahmet Bayer'e (63) ait villanın balkonundan düşüp öldü.

    Tutuksuz yargılanan 4 sanık beraat etti. Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş (73), dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

    11 senedir mücadele ettiğini belirten Baş, "Aslı Baş için adalet istiyorum. Verilecek adaletli karar, kızımı getirmeyecek ama Türkiye'de kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için bir örnek teşkil edecek. Bunun mücadelesini veriyorum. Geride kalan genç kızlarımız, mankenlerimiz bu tür tuzaklara düşmesin" diye konuştu.

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