Gizem E, Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı beylik silahıyla vurarak katletti

İstanbul Kağıthane'de 5 Temmuz günü Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem E. (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Gözaltına alınan katil, tutuklandı. Yıldırım ise Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cinayet soruşturmasının yeni detayları ortaya çıktı. Gizem E.'nin yakın arkadaşı Ş.K, "Gizem, bana evlilik planları yaptıklarını anlatmıştı. Olaydan bir hafta önce Zeynel'in onu darp ettiğini söylemişti. Ağzından köpük gelene kadar sıktığını belirtmişti. Darp izlerinin fotoğrafını da bana atmıştı" dedi.

Zeynel Yıldırım'ın annesi Asiye Hacer Yıldırım ise ifadesinde "Oğlum nişanlı değildi, o kişiyle evlilik planları da yapmıyordu. Oğlumun peşini bırakmadı. Oğlum, benim istediğim kişiyle evlenecekti. Onun gün yüzü görmesini istemiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

ALDATTI ÖLDÜRDÜM

Gizem E., "Beni aldattığını öğrenince aramızda kavga çıktı. Boğazımı ölesiye sıktı. Ardından onu vurdum" dedi.