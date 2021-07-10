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    Gizem E, Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı beylik silahıyla vurarak katletti

    Gizem E, Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım’ı beylik silahıyla vurarak katletti. Nişanlısının cinayetten önce ağzından köpük gelene kadar boğazını sıktığını söyledi. Yıldırım’ın annesi ise “Oğlumun peşini bir türlü bırakmadı” dedi.

    Ağzından köpükler gelmiş!

    İstanbul Kağıthane'de 5 Temmuz günü Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem E. (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

    Gözaltına alınan katil, tutuklandı. Yıldırım ise Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cinayet soruşturmasının yeni detayları ortaya çıktı. Gizem E.'nin yakın arkadaşı Ş.K, "Gizem, bana evlilik planları yaptıklarını anlatmıştı. Olaydan bir hafta önce Zeynel'in onu darp ettiğini söylemişti. Ağzından köpük gelene kadar sıktığını belirtmişti. Darp izlerinin fotoğrafını da bana atmıştı" dedi.

    Zeynel Yıldırım'ın annesi Asiye Hacer Yıldırım ise ifadesinde "Oğlum nişanlı değildi, o kişiyle evlilik planları da yapmıyordu. Oğlumun peşini bırakmadı. Oğlum, benim istediğim kişiyle evlenecekti. Onun gün yüzü görmesini istemiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

    ALDATTI ÖLDÜRDÜM
    Gizem E., "Beni aldattığını öğrenince aramızda kavga çıktı. Boğazımı ölesiye sıktı. Ardından onu vurdum" dedi.

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