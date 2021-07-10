Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.07.2021 22:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2021 22:28
    ABONE OL

    Kemal Sunal'ın oynadığı 'Çöpçüler Kralı'yla Yeşilçam'a damga vurmuştu! Özdemir Erdoğan 'Gurbet' şarkının hikayesini anlattı

    Yeşilçam'ın en çok konuşulan filmlerinden biri de Kemal Sunal ve Şener Şen'in yer aldığı Çöpçüler Kralı olmuştu. Çöpçüler Kralı filminde yer alan 'Gurbet' şarkısının yazarı Özdemir Erdoğan şarkının bilinmeyen hikayesini Vav TV'de anlattı. Erdoğan, 'Gurbet'i bestesi dahil yarım saatte tamamladığını söyledi. İşte o hikaye...

    Özdemir Erdoğan 'Gurbet' şarkının hikayesini anlattı

    Yeşilçam'ın en çok konuşulan filmlerinden biri de Kemal Sunal ve Şener Şen'in yer aldığı Çöpçüler Kralı olmuştu.

    Filme damga vuran 'Gurbet' şarkısının yazarı Özdemir Erdoğan şarkının bilinmeyen hikayesini Vav TV'de anlattı.

    Erdoğan şunları söyledi:
    Şarkı 1972'de bestelendi. Bu şarkının hikayesi şöyle, Atina'da Apolyonya 1967 yılında Müzik Festivali yapıldı. Biz İstanbul'un göbeğinde bir lüks otelde çalışıyoruz. Ben İsmet Sıralı Orkestrası vardı, onun üyesiyim. Şerif Yüzbaşıoğlu geldi, 'Gitarist Selçuk Başaran'ın bir şarkısı var bunu okur musun?' dedi. 'Olur ağabey' dedim. Başka birisi de Selmi Andak, Allah rahmet eylesin... O da bir şarkı ile katıldı. Biz iki kişi finale kaldık.

    "ÇOK SİNİRLENDİM"
    Bir gün gazeteyi aldım, babam vefat etti. 'Özdemir Erdoğan, babasının ölümü nedeniyle festivale katılamıyor' diye bir haber var. Ama benim bundan haberim yok. Selçuk Başar geldi, 'Ağabey ne yapayım ben şimdi, sen bir Şerif ağabey ile konuş' dedi. Bir taksiye binerek ben Çınar Oteli'ne gittim. Otelde Şerif Yüzbaşıoğlu falan oturmuşlar, bir şeyler içiyorlar. Öyle bir hava var. Şerif ağabeye el falan yapıyorum, bakmıyor. Garsondan haber gönderdim, Şerif ağabey gelmedi, benimle görüşmedi. Çok sinirlendim evime döndüm.

    "GURBET'İ YARIM SAATTE YAZDIM"
    Benim yerime Ajda Pekkan seçilmiş. Ajda Pekkan gitti 4'üncü falan oldu, iyi bir derece aldı. Ben birkaç sene sonra aynı festival için bu 'Gurbet' şarkısını yaptım. Gurbeti sözü, müziği yarım saatte tamamladım. Cenab-ı Allah bana lutfetti. Hayatımda hiç müzik orkestra düzenlemesi yapmamışım, düzenlemesini ilk kez kendim yaptım. Ona buna soruyorum, trampeti, saksafonu, kemanı falan nasıl yazacağım diye...

        "ATİNA'DA EŞİMİ ŞARKICI SANDILAR"
        Sonradan kendime ders verdim. Hırslanmak, intikamlanmak dinimizde de yok. Bu gereksiz bir hırstı. Bizi götürmemek için her şeyi yaptılar ama biz gittik. Eşim esmer güzeli bir kızdı, onu şarkıcı sanmışlar. Posterlere bile onu basmışlar.

        "KONSERDE SAHNEDE BENİ GÖREN SEYİRCİLER YIKILDI"
        Podyumu böyle yerden yükseltiyorlar. 80 bin kişilik alanda mermerde ben görününce, 'Oooooo' diye bir ses çıktı, herkes yıkıldı. Esmer kadın bir şarkıcı beklerken, ben çıktım. Çöpçüler Kralı'nda çalındı, bütün Türkiye ve Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza ulaştı.

        "HALA AVRUPA'DAN EN FAZLA TIKLANAN KİŞİYİM"
        Özdemir Erdoğan firması Avrupa'dan tıklama dedikleri olay, ben yurt dışından hala en fazla tıklanan kişiyim. Yurt içinde bu kadar tıklanmıyor. Yüzde 80 fark var. Şarkılarım hala Avrupa'dan tıklanıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erbaş'tan Ayasofya mesajı: Kıyamete kadar...
        Haberler Yaşam Kemal Sunal'ın oynadığı 'Çöpçüler Kralı'yla Yeşilçam'a damga vurmuştu! Özdemir Erdoğan 'Gurbet' şarkının hikayesini anlattı