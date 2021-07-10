Kemal Sunal'ın oynadığı 'Çöpçüler Kralı'yla Yeşilçam'a damga vurmuştu! Özdemir Erdoğan 'Gurbet' şarkının hikayesini anlattı

"ÇOK SİNİRLENDİM"

Bir gün gazeteyi aldım, babam vefat etti. 'Özdemir Erdoğan, babasının ölümü nedeniyle festivale katılamıyor' diye bir haber var. Ama benim bundan haberim yok. Selçuk Başar geldi, 'Ağabey ne yapayım ben şimdi, sen bir Şerif ağabey ile konuş' dedi. Bir taksiye binerek ben Çınar Oteli'ne gittim. Otelde Şerif Yüzbaşıoğlu falan oturmuşlar, bir şeyler içiyorlar. Öyle bir hava var. Şerif ağabeye el falan yapıyorum, bakmıyor. Garsondan haber gönderdim, Şerif ağabey gelmedi, benimle görüşmedi. Çok sinirlendim evime döndüm.

"GURBET'İ YARIM SAATTE YAZDIM"

Benim yerime Ajda Pekkan seçilmiş. Ajda Pekkan gitti 4'üncü falan oldu, iyi bir derece aldı. Ben birkaç sene sonra aynı festival için bu 'Gurbet' şarkısını yaptım. Gurbeti sözü, müziği yarım saatte tamamladım. Cenab-ı Allah bana lutfetti. Hayatımda hiç müzik orkestra düzenlemesi yapmamışım, düzenlemesini ilk kez kendim yaptım. Ona buna soruyorum, trampeti, saksafonu, kemanı falan nasıl yazacağım diye...